Математика, 4 класс. Л. Петерсон. Объём бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объёма канистры и 2% объёма бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра взятые вместе? б) Во сколько раз объём бочки б...
Математика
Математика, 4 класс. Л. Петерсон. Объём бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объёма канистры и 2% объёма бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра взятые вместе? б) Во сколько раз объём бочки больше обьема бидона? в ) Сколько канистр можно налить и з бочки, наполненной до краев?Сколько жидкости еще останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4:2*7=14-литров объем канистры 2)4:2*100=200-литров объем бочки а)200-(4+14)=182-литра б)200:4=50 в)200:14=14 ост. 4
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