Математика, 4 класс. Л. Петерсон. Объём бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объёма канистры и 2% объёма бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра взятые вместе? б) Во сколько раз объём бочки б...

Математика

Математика, 4 класс. Л. Петерсон. Объём бидона равен 4 л, что составляет 2/7 объёма канистры и 2% объёма бочки. а) На сколько больше жидкости вмещает бочка, чем бидон и канистра взятые вместе? б) Во сколько раз объём бочки больше обьема бидона? в ) Сколько канистр можно налить и з бочки, наполненной до краев?Сколько жидкости еще останется?

Автор: Гость