Математика 6 класс 311 номер

Гость: Гость:

А) 1 Способ - 4/15 умножаем на 4 получается 16/60 , 3/10*6=18/60, получается 16 минут < 18 минут. 2 Способ 4/15 и 3/10- наименьший знаменатель 30,значит 4/15*2=8/30,а 3/10*3= 9/30. 8/30<9/30 б) 1 способ 7/20 *3=21/60 и 11/30*2=22/30,получается 21 мин.< 22 мин. 2 способ наименьший знаменатель 60 - 21/60< 22/60 в)1 способ 3/5*12=36/60 и 2/3*20= 40/60,получается 36 мин. < 40 мин. 2 способ наименьший знаменатель 15 - 3/5*3=9/15 и 2/3*5=10/15,получается 9/15<10/15 г) 1 способ 5/12*5=25/60 и 8/15*4=32/60 получается 25 <32 2 способ наименьший показатель 60- 25/60<32/60.