В прямоугольном параллелепипеде стороны основания равны 12см и 5см.диагональ пара??лелепипеда образует с плоскостью основания углов 45градусов.найдите боковое ребро параллелипипеда

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Поскольку диагональ образует с плоскостью основания угол в 45 градусов, диагональным сечением прямоугольного параллелепипеда будет являться квадрат. То есть боковое ребро равно диагонали прямоугольника в основании (d). Ответ: 13 См