Математика 6 класс на две овощные базы привезли 240 тонн яблок после того
Математика
Математика 6 класс на две овощные базы привезли 240 тонн яблок после того
Ответ(ы):
Гость:
Примем за Х количество яблок которое стало на 2 базе. х+4х=240 5х=240 х=48 48т-20т=28 т - привезли на вторую базу (48*4)+20=212 т - привезли на первую базу
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