А)спишите, вставляя окончание. Кошка к п...чурк... - к стуж... . Расстояние дружб... ( н??)м...шает. По капелк... - море, по былинк...- стог. б) Выделите окончанте.
Русский язык
А)спишите, вставляя окончание. Кошка к п...чурк... - к стуж... . Расстояние дружб... ( н??)м...шает. По капелк... - море, по былинк...- стог. б) Выделите окончанте.
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