Из 1т молока получается 83кг сыра или 45 кг масла .на сколько килограммов больше сыра , чем масла , получится из 20 т молока ? реши задачу разными способами .

Математика

Из 1т молока получается 83кг сыра или 45 кг масла .на сколько килограммов больше сыра , чем масла , получится из 20 т молока ? реши задачу разными способами .

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