Из 1т молока получается 83кг сыра или 45 кг масла .на сколько килограммов больше сыра , чем масла , получится из 20 т молока ? реши задачу разными способами .
Математика
Из 1т молока получается 83кг сыра или 45 кг масла .на сколько килограммов больше сыра , чем масла , получится из 20 т молока ? реши задачу разными способами .
Ответ(ы):
Гость:
Первый способ. 20*83=1660 кг сыра 20*45=900 кг масла 1660-900=760 кг больше сыра,чем масла. Второй способ. 83-45=38 кг больше сыра,чем масла из 1т молока 20*38=760 кг больше сыра,чем масла из 20 т молока.
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