Всадник проехал за 1 час 28 км. Сколько он проедет 3 часа ? сколько ему останется до м??льницы,если от села до мельницы 100 км?

Математика
Всадник проехал за 1 час 28 км. Сколько он проедет 3 часа ? сколько ему останется до м??льницы,если от села до мельницы 100 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*28=84 км он проедет за 3 часа 100-84=16 км ему останется от село до мельницы. Ответ: за 3 часа он проедет 84 км. А до мельницы ему останется 16 км
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