Дайте определения. 1. Благоприятные природные ......., богатые природные ....... . 2. наличие ..................................... ресурсов. 3. особенности географического ............................ . 4 исторические сложивши...
География
Дайте определения. 1. Благоприятные природные ......., богатые природные ....... . 2. наличие ..................................... ресурсов. 3. особенности географического ............................ . 4 исторические сложившиеся ............................. хозяйства. 5. необходимость........................................ определенной общегосударственной задачи. заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Всадник проехал за 1 час 28 км. Сколько он проедет 3 часа ? сколько ему останется до м??льницы,если от села до мельницы 100 км?
Биология
История
Алгебра
Из 100 кг сахарной свеклы получают 28 кг сахара. Сколько кг сахарной свеклы необходи??о для получения 350 кг сахара?