Сочинение миниатюрное тема "письмо другу" 5-7 предложений

Гость: Гость:

Илья, здравствуй! Как твои дела? Как учеба? Вот мне очень трудно, хотя и интересно. Особенно нравятся история и география. А на улице солнечно и снег лежит, деревья инеем покрыты, все как в зимней сказке! Приезжай скорее, я тебя очень жду!