Сочинение миниатюрное тема "письмо другу" 5-7 предложений

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Сочинение миниатюрное тема "письмо другу" 5-7 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Илья, здравствуй! Как твои дела? Как учеба? Вот мне очень трудно, хотя и интересно. Особенно нравятся история и география. А на улице солнечно и снег лежит, деревья инеем покрыты, все как в зимней сказке! Приезжай скорее, я тебя очень жду!
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