Математика кто знает помогите пожалуста номер 6

Гость: Гость:

7834 м*4=31 км 336 м 9007 м*8=72 км 56 м 16752 г:8=2 кг 94 г 4008 кг:8=501 кг 828 мин*5=69 ч 1674 см:9=1 м 86 см 1020 кг:4=255 кг 1435 см:5=2 м 87 см 18800 кг:4=4 т 700 кг или 4 т 7 ц