Математика в плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном А все??о в этих двух вагонах 96 спальных мест сколько спальных мест в купейном вагоне плацкартном вагоне

Математика

Математика в плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном А все??о в этих двух вагонах 96 спальных мест сколько спальных мест в купейном вагоне плацкартном вагоне

Автор: Гость