Математика в плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном А все??о в этих двух вагонах 96 спальных мест сколько спальных мест в купейном вагоне плацкартном вагоне

Математика
Математика в плацкартном вагоне в 3 раза больше спальных мест чем в купейном А все??о в этих двух вагонах 96 спальных мест сколько спальных мест в купейном вагоне плацкартном вагоне
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+3х=96 4х=96/:4 х= 24-купейном 24*3=72- плацкартном
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