Найдите точку минимума функции Y=(x-9)sqrt x
Математика
Найдите точку минимума функции Y=(x-9)sqrt x
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Гость:
Очень важная задача!!! старайся понять
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