Материальная точка движется прямолинейно по закону: S(t)=lnt+1/16 t.В какой момент времени(с) скорость точки будет равна 1/8 м/c
Алгебра
Материальная точка движется прямолинейно по закону: S(t)=lnt+1/16 t.В какой момент времени(с) скорость точки будет равна 1/8 м/c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=1/t+1/16 1/t+1/16=1/8 1/t=1/8-1/16=2/16-1/16=1/16 t=16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Рибалка за 3 дні впіймав 42 риби. Першого дня 14 риб другого на 5 менше ніж першого дня. Скільки риб упіймав рибалка третього дня