Материальная точка движется прямолинейно по закону: S(t)=lnt+1/16 t.В какой момент времени(с) скорость точки будет равна 1/8 м/c

Алгебра
Материальная точка движется прямолинейно по закону: S(t)=lnt+1/16 t.В какой момент времени(с) скорость точки будет равна 1/8 м/c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V(t)=1/t+1/16 1/t+1/16=1/8 1/t=1/8-1/16=2/16-1/16=1/16 t=16
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