сколько будет если из 5 часов 25 минут вычесть 2 часа 40 минут
Математика
сколько будет если из 5 часов 25 минут вычесть 2 часа 40 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 часов 25 м=325 м 2 часа 40 м=160 м 325-160=165=2 часа 45 м
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