Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Од??ако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: ...

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Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Од??ако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего.Надо выписать все словосочетания и сделать их синтаксический разбор)Пожалуйста)

Автор: Гость