Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Од??ако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: ...
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Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Од??ако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего.Надо выписать все словосочетания и сделать их синтаксический разбор)Пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Матушка( главн.) ( чья? ) ваша( завис.). Именное, согласование. По доброте ( глав.) ( чьей ? ) своей ( завис.). Именное, согласование. Показывала( глаг., глав.) ( кому ? ) лекарям ( завис.) Глагольное, управление. Показывала ( глаг., глав.) ( кого ? ) меня ( завис.. мест.). Глагольное, управление. Не вышло ( глаг., глав.) никакого ( мест., завис.). Глагольное, управление.Не вышло ( глаг., главн.) мне ( завис., мест.). Глагольное, управление. Такая ( мест.) ( какая? ) болезнь ( сущ., завис.). Согласование, именное.Болезнь (сущ., глав.) ( у кого ? ) у меня ( мест.). Глагольное. Управление. Не делали ( глаг., главн.) ( с кем ? ) со мной ( мест., завис.). Глагольное, управление. Железом ( сущ., завис.) жгли( глаг., главное). Именное, управление. В колотый( прич., завис. ( в какой ? ) лед (сущ., глав.) Согласование, именное. Сажали ( глаг., глав.) ( во что ? ) в лед ( сущ., завис.). Управление, глагольное. Жгли ( глаг., глав.) ( что ? ) спину ( сущ., завис.). Управление,, глагольное. Посылала ( глаг., глав.) ( куда ? ) в больницу ( завис.). Глагольное, управление.
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