Напишите Сочинение рассуждение на тему "Последний лист"

Гость: Гость:

Вокруг холод,и лист сжимается от него.Но он живёт...Безжалостно, ураган пытается снести его.Под листом снег,белоснежный и мягкий.Дерево этого листа уже в снегу и долго уже отдыхает.Все его друзья давно под снегом шепчутся о весне.А этот лист висит и качается на ветру.Ночью ветер утихает,но листочек потихоньку меняет свой цвет на серый.Он был когда-то осенью ярким и жёлтым,он веселил народ своей окраской.Он вместе в братьями и друзьями подпевал ветру,но когда наступила зима,он будто потерял всё.Он висел на тоненькой ветке,которая была покрыта тяжёлым снегом.Ветка нагнулась и на ней повисли тоненькие сосульки.На листе появились снежинки...На этот раз они не растаяли,а продолжали лежать на глади листа.Лист бессильно качнулся и ветер подхватил его.Он сорвался с ветки и полетел...полетел к покою,туда где ждёт его весна.Вот он упал и погрузился в мягкий и уютный снег.А то деревце осталось одно в печали и грусти...