этимологическая история слова шкаф Помогите срочно нужно
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этимологическая история слова шкаф Помогите срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шкаф это вещь приспособленная для хозяйственный работ. шкаф самый нужный предмет в доме
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