Решите уравнение с объяснением пожалуйста 6/5x=3/5
Математика
Решите уравнение с объяснением пожалуйста 6/5x=3/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множим навхрест, выходит 15х=30 выражаем (Х) х=30/15 х=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Объясните, почему для продольного и поперечного пиления древесины изготавливаюь пилы с разными углами заточки зубьев?
Математика
В первые сутки подводная лодка прошла 4/15 намеченного пути, а во вторые сутки она п??ошла на 1/12 пути меньше чем в первые. Какую часть намеченног...
Литература
Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нём не остается совсем ничего от ребенка?
Русский язык