З поданого тексту виписати одне складне речення,зробити його синтаксичний розбір,накреслити схему. Умань одне з самих старих міст України. Назву свою отримало від річки Уманки. А вона як вважають вчені походить від назви місця...
Українська мова
З поданого тексту виписати одне складне речення,зробити його синтаксичний розбір,накреслити схему. Умань одне з самих старих міст України. Назву свою отримало від річки Уманки. А вона як вважають вчені походить від назви місця де збиралися на раду самі мудрі уми Київської Русі. На прикінці ХVIII століття по наказу Польського магната Станіслава Потоцкого який на той час владів Уманью у майже безлісній місцевості на скалистих берегах річки Кам'янки був заложений чрезвичайної красоти парк. Спланував його і руководив всіми роботами народний зодчий-кріпосний Заремба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А вона,(підмет) як вважають(присудок) вчені( підмет), походить(присудок) від назви місця(додаток), де збиралися (присудок) на раду(додаток) самі мудрі(означення) уми (підмет) Київської Русі. (Додаток) [...,(як...)..],(де...) - складне, поширене, повне, неускладнене, складається з головного і двох підрядних частин, які приєднуються до головного підрядними сполучниками як і де. СПР з підрядним означальним.
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