З поданого тексту виписати одне складне речення,зробити його синтаксичний розбір,накреслити схему. Умань одне з самих старих міст України. Назву свою отримало від річки Уманки. А вона як вважають вчені походить від назви місця...

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З поданого тексту виписати одне складне речення,зробити його синтаксичний розбір,накреслити схему. Умань одне з самих старих міст України. Назву свою отримало від річки Уманки. А вона як вважають вчені походить від назви місця де збиралися на раду самі мудрі уми Київської Русі. На прикінці ХVIII століття по наказу Польського магната Станіслава Потоцкого який на той час владів Уманью у майже безлісній місцевості на скалистих берегах річки Кам'янки був заложений чрезвичайної красоти парк. Спланував його і руководив всіми роботами народний зодчий-кріпосний Заремба.

Автор: Гость