В первые сутки подводная лодка прошла 4/15 намеченного пути, а во вторые сутки она п??ошла на 1/12 пути меньше чем в первые. Какую часть намеченного пути прошла подводная лодка за эти 2 дня???
Математика
В первые сутки подводная лодка прошла 4/15 намеченного пути, а во вторые сутки она п??ошла на 1/12 пути меньше чем в первые. Какую часть намеченного пути прошла подводная лодка за эти 2 дня???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так. весь путь мы обозначаем за 1. в первые сутки- 4/15 вторые сутки- 4/15 - 1/12= приводим к общ. знаменателю- 60= 16/60 - 5/60=11/60 км. 1) 11/60 + 4/15= 11/60 + 16/60 = 27/60=9/30÷= 3/10 Ответ: 3/10 пути прошла лодка за эти два дня
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