В первые сутки подводная лодка прошла 4/15 намеченного пути, а во вторые сутки она п??ошла на 1/12 пути меньше чем в первые. Какую часть намеченного пути прошла подводная лодка за эти 2 дня???

Математика

В первые сутки подводная лодка прошла 4/15 намеченного пути, а во вторые сутки она п??ошла на 1/12 пути меньше чем в первые. Какую часть намеченного пути прошла подводная лодка за эти 2 дня???

Автор: Гость