Объясните, почему для продольного и поперечного пиления древесины изготавливаюь пилы с разными углами заточки зубьев?

Гость: Гость:

У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок. У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки.