Объясните, почему для продольного и поперечного пиления древесины изготавливаюь пилы с разными углами заточки зубьев?
Технология
Объясните, почему для продольного и поперечного пиления древесины изготавливаюь пилы с разными углами заточки зубьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У пил для поперечного пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отколовшиеся частички древесины в виде опилок. У пил для продольного пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скалываются вдоль волокон, образуя опилки.
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