Укажите все точки, принадлежащие лучу ОЕ

Геометрия
Укажите все точки, принадлежащие лучу ОЕ
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Гость:
A,O,E,K скорее всего так
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