Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!

Геометрия
Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р1=32 Р1=АВ+BD+DA P2=36 P2=BC+CD+BD Pобщ.=АВ+АС+ВС АС=АD+CD, следовательно Робщ.=(Р1-ВD)+(P2-BD) Pобщ.=(32-10)+(36-10) Робщ.=22+26 Робщ.=48 (см).
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