Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!

Геометрия

Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!

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