Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!
Геометрия
Медиана BD треугольника ABC разбивает его на два треугольника, периметры которых ра??ны 32 см и 36 см. Найдите периметр треугольника ABC , если BD 10 см 15 Б.!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р1=32 Р1=АВ+BD+DA P2=36 P2=BC+CD+BD Pобщ.=АВ+АС+ВС АС=АD+CD, следовательно Робщ.=(Р1-ВD)+(P2-BD) Pобщ.=(32-10)+(36-10) Робщ.=22+26 Робщ.=48 (см).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО Нужно сказать на английском когда они умерли и родились 1. Александр Пушкин 2. Лев Толстой 3. Михаил Лермантов ...