Состави предложение со словами биология, физиология,анотомология,микралогия,,
Биология
Состави предложение со словами биология, физиология,анотомология,микралогия,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый предмет в школе - биология. Наука, занимающаяся исследованием жизнедеятельности целостного организма - физиология. На уроке биологии мы изучали микрологию (раздел о грибах). Петя не знает что такое анотомология.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Make a poster about a river -which direction it goes in -which sea or lake it flows into -if it flows quickly or slowly -if it is on flat ...
Окружающий мир
Русский язык
Ребята,срочно!!!Помогите написать текст из 6 предложений (по смыслу)и чтобы в каждо?? предложении было слово с приставкой при- пре-
Математика