Медная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих деталей, ??сли масса медной на 50 г больше алюминиевой.

Физика

Медная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих деталей, ??сли масса медной на 50 г больше алюминиевой.

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