Медная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих деталей, ??сли масса медной на 50 г больше алюминиевой.
Физика
Медная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих деталей, ??сли масса медной на 50 г больше алюминиевой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса меди m,а масса алюминия ma=m-dm dm=50 г V=m/pм V=(m-dm)/pa m/pм=(m-dm)/pa m=pм*dm/(pм-pa)=8.9*50/(8,9-2,7)=71,77 г ma=71,77-50=21,77 г
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