Мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей картофель расфасовали в пакеты по 2 кг и по 5 кг сколько стоит каждый пакет с картофелем

Математика

Мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей картофель расфасовали в пакеты по 2 кг и по 5 кг сколько стоит каждый пакет с картофелем

Автор: Гость