Мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей картофель расфасовали в пакеты по 2 кг и по 5 кг сколько стоит каждый пакет с картофелем
Математика
Мешок картофеля весит 40 кг и стоит 320 рублей картофель расфасовали в пакеты по 2 кг и по 5 кг сколько стоит каждый пакет с картофелем
Ответ(ы):
Гость:
320 : 40 = 8руб - стоит 1кг 2 * 8 = 16руб - стоит 2х килограммовый пакет. 5 * 8 = 40руб - стоит 5ти килограммовый пакет.
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