Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Есть ли в этом предложе??ии однородные члены? Если есть, то какие?

Русский язык

Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Есть ли в этом предложе??ии однородные члены? Если есть, то какие?

Автор: Гость