Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Есть ли в этом предложе??ии однородные члены? Если есть, то какие?

Русский язык
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей, зажигает росу на траве. Есть ли в этом предложе??ии однородные члены? Если есть, то какие?
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Гость:
Месяц смотрит,сквозь что
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