Место обитания хлореллы

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Хлорелла относится к классу одноклеточных зеленых водорослей. Ее среда обитания – пресноводные водоемы, где эта микроскопическая водоросль, обладающая большим запасом хлорофилла и комплексом редчайших питательных веществ, участвует в процессе фотосинтеза, поглощая углекислый газ и насыщая воздух кислородом.