Место обитания хлореллы

Биология
Место обитания хлореллы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлорелла относится к классу одноклеточных зеленых водорослей. Ее среда обитания – пресноводные водоемы, где эта микроскопическая водоросль, обладающая большим запасом хлорофилла и комплексом редчайших питательных веществ, участвует в процессе фотосинтеза, поглощая углекислый газ и насыщая воздух кислородом.
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