13 подвиг геракла Алик комаров

Литература
13 подвиг геракла Алик комаров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алик Комаров- это тихий ученик и скромняга. Раньше его звали Адольф. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал "Алик", потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Алик был худой и опрятный. Волосы у него были рыжеватые. Ещё он считался способным троечником. Его редко ругали, зато ещё реже хвалили. У него была привычка- держать руки на промокашке. Когда Алик клал руки на неё, он казался ещё тише.
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