Прочитайте выразительно. ветерок спросил ,пролетая: отчего ты,рожь,золотая?
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Прочитайте выразительно. ветерок спросил ,пролетая: отчего ты,рожь,золотая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветерок спросил пролетая,(пауза)отчего ты,(пауза),рожь,(пауза), золотая?
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