Между некотороми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??но скобки так что бы значения выражения стало верно 1) 40; 2) 80.

Математика

Между некотороми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??но скобки так что бы значения выражения стало верно 1) 40; 2) 80.

Автор: Гость