Между некотороми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??но скобки так что бы значения выражения стало верно 1) 40; 2) 80.
Математика
Между некотороми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??но скобки так что бы значения выражения стало верно 1) 40; 2) 80.
Ответ(ы):
Гость:
12:3*4*5=80 (12:3+4)*5=40
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