Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг све??его
Математика
Мясо при варке теряет 40% своей массы. а) Сколько вареного мяса получится из 6 кг све??его
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 × 0,4 = 2,4 кг - потеряется после варки. Значит, 6 - 2,4 = 3,6 кг получится.
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