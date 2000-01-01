США: какие основные направления и процессы развития на рубеже 20-21 вв?

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США – лидер мировой экономики, одна из крупнейших по территории и населению стран мира. По уровню развития производительных сил, масштабом своего хозяйства страна значительно опережает любую из других развитых стран. США – одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире. Ход развития экономических процессов в самих США оказывает значительное влияние на экономику всего мира, непосредственно воздействуя на цикл и хозяйственную обстановку в других странах, на структуру международного экономического объема. США, несмотря на расширение экономического потенциала Европейского Союза и Японии, а также появление новых центров силы, продолжают удерживать лидирующие позиции в мире по ключевым макроэкономическим показателям. Вместе с тем, нельзя не видеть и новых вызовов, вставших перед США в XXI веке. Уже с конца XIX в. США стали лидером в мировой экономике. Но особенно большие изменения в экономическом развитии страны произошли в конце XX – начале XXI в. В специальном выпуске «Мир в 2000 году» британского журнала «The Economist» утверждалось: «Соединенные Штаты Америки с шумом и грохотом несутся вперед. В начале 2000 г. они поставят новый рекорд самого долгого непрерывного развития экономики». И действительно поставили: удельный вес США в мировом ВВП увеличился с 20 % в начале 90-х годов XX в. до 30,4 % в 2000 г. Соединенные Штаты Америки превратились в крупнейшую торговую державу мира. За 1960 – 2000 гг. объем их международного товарооборота вырос в 57 раз. На долю США сейчас приходится примерно половина мировых заемных средств. Накопленные зарубежные прямые американские инвестиции достигают 25 % мировых. Их общий объем превышает инвестиции Великобритании и Японии, вместе взятые. В современных условиях США стали обладать самым крупным в мире научно-техническим потенциалом. Здесь расходуется половина всех средств стран мира на научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Здесь же сосредоточено 75 % банков данных, имеющихся в развитых странах. Доля США в мировом производстве наукоемкой продукции превышает 36 %. Сильной стороной американской экономики является наличие высококвалифицированных кадров. Образование ниже среднего имеют лишь около 11 % взрослых американцев. В 90-е годы XX в. в США резко ускорилось развитие новейших технологий. Компьютеризация охватила все сферы хозяйства. В настоящее время примерно половина компьютеров мира работает в США. Примерно 75 % американских семей владеют компьютерами, причем многие имеют выход в Интернет.