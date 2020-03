Преобразуй предложения , раскрыв скобки: 1. We haven’t yet seen our teacher (before the bell ring). 2. Have you sent the telegram (before I called you up)

Английский язык

