Мини соченение описание природы с использованием причастья
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Мини соченение описание природы с использованием причастья
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Гость:
Ярко светившее солнце слепило глаза. Облака, белые и пушистые, были похожи на барашков. Зеленая травка, еще влажная от росы, щекотала ноги.Всё поле, засеянное цветами, манило и тянуло к себе. Кружившиеся ,пестрые, яркие бабочки над ромашками и васильками поднимали настроение. Аромат от цветов заставил окунуться глубоко с головой во всю эту эйфорию. Пролетающая божья коровка приземлилась недалеко от роз. Жжужащий шмель уже трудился в поле. Тихо. Свежий воздух придавал прилив сил и бодрости. Облака, проплывающие вдаль, напоминали разных животных. Муравьи, тащущие веточку, направлялись к муравейнику. Дурманящие красные маки манили взор. Утро заканчивалось, и всё пробуждалось. Пора было возвращаться домой. P.S: сочиняла сама, строго не судите:-)
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