Мини сочинение из 7 предложений 12 апреляв нашей странеотмечают день космонавтики. какому событию посвещён этот праздник ? обьясни почему для человечества важно развитие космоса

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День космонавтики — 12 апреля. В России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Алексеевичем Гагариным. Праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. В этот день в 1961 году, на корабле «Восток»отправился в космос Юрий Гагарин, став космическим первопроходцем для всего человечества. КОСМОНАВТ Все знают имя Юрия Гагарина - первого космонавта Земли. Он был первым человеком, который поднялся в космос и облетел вокруг Земли. Юрий Гагарин был летчиком. Сейчас в космосе побывали люди и других профессий. Врачи, инженеры, ученые. Но все они - космонавты! У космонавтов трудные условия работы. Во время старта и приземления корабля они испытывают большие перегрузки. Тело становится тяжелым, руки и ноги невозможно поднять,