Мини сочинение на тему "Мы вырастем, нами будут гордиться"

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Мини сочинение на тему "Мы вырастем, нами будут гордиться"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я вырасту, я стану ___________ я буду работать в __________. Я буду получать большую зарплату и обеспечивать семью. Мои родители будут мной гордится.
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