«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорвавший все цепи в глубине сердца. НУЖНО РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ(ТИРЕ, ЗАПЯТЫЕ...

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«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорвавший все цепи в глубине сердца. НУЖНО РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ(ТИРЕ, ЗАПЯТЫЕ И ТП)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Раны Армении» - это не книга, не бумага и чернила, не взвешенные и расставленные друг за другом буквы, это вихрь, вулкан, извергнувшийся из души, разорвавший все цепи в глубине сердца.
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