«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорвавший все цепи в глубине сердца. НУЖНО РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ(ТИРЕ, ЗАПЯТЫЕ...

Русский язык

«Раны Армении» это не книга не бумага и чернила не взвешенные и расставленные дру?? за другом буквы это вихрь вулкан, извергнувшийся из души разорвавший все цепи в глубине сердца. НУЖНО РАССТАВИТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ(ТИРЕ, ЗАПЯТЫЕ И ТП)

Автор: Гость