Мини сочинение о самом добром человеке
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Мини сочинение о самом добром человеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был добрый человек.Звали его Петя.Он помогал всем людям,делал добрые поступки .И все его уважали.И так Петя каждый день помогал друзьям.подругам,прохожим.Петя был рад своим поступкам.И все были рады ему!
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