Мини сочинение о самом добром человеке

Гость: Гость:

Жил был добрый человек.Звали его Петя.Он помогал всем людям,делал добрые поступки .И все его уважали.И так Петя каждый день помогал друзьям.подругам,прохожим.Петя был рад своим поступкам.И все были рады ему!