МХК 8класс Какие условия необходимы для того, чтобы стать художником? Что отличает его от обычного человека? В каких жизненных ситуациях вам приходилось обращаться к слову "художник"? Почему?
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МХК 8класс Какие условия необходимы для того, чтобы стать художником? Что отличает его от обычного человека? В каких жизненных ситуациях вам приходилось обращаться к слову "художник"? Почему?
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