Напишите пожалуйста, Недостатки демократии

Гость: Гость:

1. Ни одна модель демократии не создаст механизма народовластия, когда "вся власть принадлежит народу", т. к. это реально неосуществимо. Народ - многолик, состоит из различных социальных групп, имеющих своих свои специфические интересы. Невозможно и нецелесообразно по каждому вопросу опрашивать миллионы людей, чтобы выяснить мнение большинства. Народ не может совмещать функции исполнительной и управляющей системы одновременно т. к. это нарушает принцип специализации и ухудшает качество управления. 2. Недостатком демократии является то, что мнение большинства не способно выражать и поддерживать нестандартные решения. Гениальная мысль появляется в одной голове. Чтобы ее поддержать, большинство должно, как минимум, понять ее. Чаще всего непонятые гении остаются в гордом одиночестве. Большинство поддерживает банальные, инстинктивные решения, почерпнутые из прошлого опыта. 3. Демократия, по сути, является властью инстинктов. Народные массы в ходе самоорганизации не могут подавить генетически детерминированные инстинкты, например, добровольно создать общество ограниченного потребления. Требование хлеба и зрелищ не обеспечит поступательного движения к ноосфере, сфере разумного, ограниченного потребления. История свидетельствует, что цивилизации часто разрушались бессознательной и грубой толпой.