Младенец каждый месяц прибавлял в весе 360 граммов А Илья Муромец в младенчестве набирал каждый месяц 1 килограмма 470 граммов Сколько будет весить младенец через полгода сколько Илья Муромец

Математика
Младенец каждый месяц прибавлял в весе 360 граммов А Илья Муромец в младенчестве набирал каждый месяц 1 килограмма 470 граммов Сколько будет весить младенец через полгода сколько Илья Муромец
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Полгода- 6 месяцев 2) 360 * 6 =2160 ГР=2 кг 160 гр - младенец 3)1460*6=8760 ГР=8 кг 760 гр   - Илья Муромец
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