Младенец каждый месяц прибавлял в весе 360 граммов А Илья Муромец в младенчестве набирал каждый месяц 1 килограмма 470 граммов Сколько будет весить младенец через полгода сколько Илья Муромец

Математика

Младенец каждый месяц прибавлял в весе 360 граммов А Илья Муромец в младенчестве набирал каждый месяц 1 килограмма 470 граммов Сколько будет весить младенец через полгода сколько Илья Муромец

Автор: Гость