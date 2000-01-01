Мне надо придумать вопрос!!!! вот с таким словом Зачем... плииз помогите
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Мне надо придумать вопрос!!!! вот с таким словом Зачем... плииз помогите
Ответ(ы):
Гость:
Включи фантазию. Зачем ты это сделала? Зачем ты съела конфетку? И т.д..
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