Помогите пожалуйста решить... Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна 1)1/2 дм; 2)2/5 дм, 3) 1 цел 3/5 дм, 4) 1 цел 1/4 дм

Математика

Помогите пожалуйста решить... Площадь прямоугольника равна 4 дм2. Вычислите длину прямоугольника, если его ширина равна 1)1/2 дм; 2)2/5 дм, 3) 1 цел 3/5 дм, 4) 1 цел 1/4 дм

Автор: Гость