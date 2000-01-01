Реши уравнение. 1600/80+t=60. ( 2000-600)/f=70. ) d-(1300-678)=400

Математика
Реши уравнение. 1600/80+t=60. ( 2000-600)/f=70. ) d-(1300-678)=400
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Ответ(ы):
Гость:
Реши уравнение.1600/80+t=60. ( 2000-600)/f=70.  ) d-(1300-678)=400
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