Мне нужно сделать сочинение на Тему: Новости в Африке, Азии . Не знаю как сделать (

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Завоевания фараона Тутмоса были сделаны около 1500 года до н.э. Задание №28. Заполните контурную карту «Военные походы фараонов». ... Границы Египетского царства в Азии доходили до реки Евфрат, а в Африке — до 5 порога на реке Нил. Задание №30. Заполните «линию времени». Отметьте на «линии времени» даты, связанные с правлением фараонов Хеопса и Тутмоса. Могли ли эти владыки Египта что-нибудь знать друг о друге? Объясните, почему так считаете. Только Тутмос мог знать о Хеопсе, так как жил после него. ... Поспешим, я знаю, как проникнуть внутрь!» - торопит другой. Что они замышляют? Чем привлекают их каменные громады? Вы дадите ответ, если вспомните, что нашли археологи в неразграбленной гробнице Тутанхамона, вырубленной в скалах на западном берегу Нила. Они пробираются к пирамидам, чтобы ограбить их.