Мнение о романе А.С. Пушкина дубровский

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После первого прочтения повесть «Дубровский» мне не понравилась. В книге все кончается грустно, как в жизни, а я люблю счастливый конец. Я бы хотел, что бы Маша вышла замуж за Дубровского, и они были бы счастливы. Потом, подумав, я понял что, судьба героев – это следствие их собственных поступков, а поступки обусловлены чертами характера. Если бы Маша была решительна и не боялась лишиться отцовского наследства, она отказалась бы от носильного венчания прямо в церкви и дождалась помощи от Дубровского. Если бы отец Андрей Дубровский не был бы таким гордым и не осуждал, другого, он не вызвал бы гнева своего друга Троекурова. Владимир Дубровский вначале книги был беспечным, легкомысленным, гордым, надменным, несдержанным, избегающим труда и настоящей военной службы офицером-кутилой. Лишившись отца, дома и имущества, он посвятил жизнь мести, принес людям много зла, стал невольным виновником гибели судейских в пожаре. За это и придет позже расплата. Но судьба и помогает добрым людям. Маша найдет счастье в своих детях, может быть и полюбит мужа. Владимир отказался от мести и разбоя и попытается найти свой путь в труде. Конец книги открывает начало новой жизни героев и этот конец не такой уж плохой. Эта книга о судьбе. Она учит нас обдумывать последствия своих чувств и действий до их совершения и получения расплаты. Учит, получив наказание, принять и понять его, и идти дальше, изменив себя.