Многие сказки ,которые ты читал (а) ,начинались со слов :"В некотором царстве в не котором государстве жил был царь..." Запиши ,какая форма правления была в этом государстве. .......................................................

Другие предметы
Многие сказки ,которые ты читал (а) ,начинались со слов :"В некотором царстве в не котором государстве жил был царь..." Запиши ,какая форма правления была в этом государстве. .............................................................................................. Запиши какую ещё форму правления ты знаеш ........................
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Гость:
Монархия, не? )0000))0
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