Многие сказки ,которые ты читал (а) ,начинались со слов :"В некотором царстве в не котором государстве жил был царь..." Запиши ,какая форма правления была в этом государстве. .......................................................

Другие предметы

Многие сказки ,которые ты читал (а) ,начинались со слов :"В некотором царстве в не котором государстве жил был царь..." Запиши ,какая форма правления была в этом государстве. .............................................................................................. Запиши какую ещё форму правления ты знаеш ........................

Автор: Гость