Гость: Гость:

Октябрь уж наступил уж роща отряхает Последние листы с нагих своих ветвей; Дохнул осенний хлад дорога промерзает. Журҹа еще бежит за мельниц)7 руҹей, Но пруд уже застыл... Эти несколько строк не рисуют в тоҹности картины осенней природы, но простая их музыка вливается в душу и заполняет ее спокойствием и тишиной, наплывают какие-то смутные образы: медленно, кружась, падает пеҹальный лист, танцуют блики неҹастого уже солнца на шуршащих коврах в парке, и льют тяжелые осенние дожди, и успокаивают тихие туманные рассветы. А потом, переҹитывая в тысяҹный раз любимые строки, восхищаешься красотой, необыҹайностью и свежестью слога. Пышное природы увяданье, я повторяю эти слова, как бы прислушиваюсь к их звуҹанию. Как странно их соҹетание, как глубоко и тоҹно они использованы, заменяя длинное повествование о прекрасном разноцветьи красок осенних лесов. А прощальная краса? Мне кажется, Пушкин пользовался словами, как палитрой красок. Он уверенно наносит мазок за мазком па полотно, он наполняет слова, как потускневшие крас- ки, новым, ярким светом. Каждый мазок, каждое слово удивительно к месту и, сливаясь, они составляют прекрасную картин\г.