Могли ли -хотя бы теоретически встретиться в жизни Пушкин и андерсен если учесть, ??то паустовский впервые взял в руки книгу андерсена ровно через сто лет после рождения пушкина и через двадцать четыре года после смерти андерсе...

Литература

Могли ли -хотя бы теоретически встретиться в жизни Пушкин и андерсен если учесть, ??то паустовский впервые взял в руки книгу андерсена ровно через сто лет после рождения пушкина и через двадцать четыре года после смерти андерсена, а андерсен прожил ровно семьдесят лет

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